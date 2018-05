Motoristas esperam até cinco horas para abastecer no Rio

Postos de combustíveis começaram a receber gasolina nesta segunda (28) e enormes filas se formaram

Com as escoltas realizadas pelas forças de segurança, alguns postos de combustíveis da cidade começaram a receber gasolina, na manhã desta segunda (28). Com isso, se formaram filas quilométricas de carros e motocicletas nos arredores dos estabelecimentos, com motoristas aguardando até mesmo cinco horas para conseguir abastecer o tanque.



Postos na Penha, em São Cristóvão e em Irajá, todos na zona norte, foram os primeiros abastecidos, uma semana após o início da greve dos caminhoneiros no país, de acordo com o portal G1. Por volta das 11h30, ao menos três postos na Barra da Tijuca, zona oeste, também já tinham gasolina disponível. No início da tarde, unidades em Duque de Caxias, Olaria e Campo Grande foram outras que começaram a receber combustível. Postos no Largo do Machado e em Laranjeiras, na zona sul, também tiveram abastecimento normalizado nesta segunda (28).



O reabastecimento só foi possível por conta da escolta do combustível até os postos, pedido pelo presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e de Lojas de Conveniência do Município do Rio, Antônio Barbosa Ferreira, ao GIF (Gabinete de Intervenção Federal), na noite deste domingo (27).



Segundo a Secretaria de Estado de Segurança, a Central de Escoltas já realizou, desde segunda passada (21), 204 escoltas. Foram acompanhados caminhões de combustível a postos das zonas norte, oeste e Baixada Fluminense.



Empresas de ônibus do Estado, Rio Ônibus, prefeituras de Niterói, Duque de Caxias e Angra dos Reis, Comlurb, Cedae, BRT, Petrobras, aeroportos Santos Dumont e Bartolomeu Lisandro (Campos dos Goytacazes), órgãos de saúde e forças de segurança também foram atendidos.



Diante da escassez durante toda a semana passada, motoristas e motociclistas usavam galões e até garrafas de plástico para tentar guardar um pouco de combustível. Com isso, um posto da Barra da Tijuca chegou a limitar o abastecimento de etanol em 4 litros por veículo.



Para Antônio Barbosa Ferreira, a normalização total do abastecimento ainda deve demorar cinco dias e ocorrer apenas no próximo fim da semana. "Num primeiro momento, vão ser feitas essas entregas que já vão atender a uma parte da demanda", disse ele, ao G1. Por enquanto, cada posto recebe 5 mil litros para atender à demanda inicial.