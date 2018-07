Passageiros foram pegos de surpresa e precisaram continuar a viagem a pé. A categoria exige reajuste salarial e de vale-alimentação

Motoristas e cobradores de ônibus suspenderam a circulação dos coletivos e bloquearam vias do Centro do Recife durante a manhã desta quinta-feira (12). A categoria exige reajuste salarial e de vale-alimentação. Por conta do protesto, veículos foram estacionados na avenida Guararapes, um dos principais corredores da área. Muitos passageiros foram pegos de surpresa, ficaram sem transporte e precisaram continuar a viagem a pé.



De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transportes Urbanos do Recife (CTTU), também foram montados pontos de bloqueios na rua da Aurora, no cruzamento com a rua do Riachuelo, e na ponte Duarte Coelho, no cruzamento com a rua do Sol. A paralisação foi organizada pelas oposições O Guará, ICSB com Lutas, Rodoviária CUT e Família Rodoviária UGT, todas contrárias ao Sindicato dos Rodoviários.



Os manifestantes cobram o reajuste salarial e do vale-alimentação referente ao ano de 2018, além da homologação do aumento concedido pela Justiça em 2017, que, segundo a categoria, ainda não foi repassado, pois os donos de empresas de ônibus recorreram da decisão, que está em tramitação desde então. "Eles recorreram e querem fazer as negociações de 2018 esquecendo a do ano anterior", disse Antônio Ferreira, integrante de um dos grupos responsáveis pela manifestação.



A direção do Sindicato dos Rodoviários contestou o movimento e informou que uma rodada de negociação está marcada para a tarde esta quinta-feira (12). Segundo o sindicato, na segunda-feira (9), ocorreu uma rodada de negociação. A categoria apresentou as seguintes propostas: 4,5% de reajuste salarial e de 11% no vale-alimentação.



Em nota, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiro de Pernambuco (Urbana-PE) disse que "condena a interrupção do serviço de transporte público ocorrida nesta quinta-feira (12) conduzida por grupos não oficiais, inclusive com participantes que não pertencem à classe dos rodoviários".



O sindicato diz ainda que o movimento é ilegal e ocorre durante o processo de negociação referente ao dissídio coletivo da categoria. "Desta forma, a Urbana-PE entrará com ações judiciais contra as pessoas que promoveram as paralisações. Além disso, as empresas poderão tomar as medidas administrativas e disciplinares que acharem cabíveis em relação aos rodoviários que aderiram às paralisações ilegais", diz a nota.