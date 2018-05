Motoristas de vans escolares e motociclistas fazem ato em frente ao Palácio do Buriti

Entre as reivindicações, o grupo pede a redução dos preços do combustíveis

Um grupo de motoristas de vans escolares e de motociclistas realizam na tarde desta segunda-feira (28) um ato em frente ao Palácio do Buriti - sede do governo do Distrito Federal. Entre as reivindicações, o grupo pede a redução dos preços do combustíveis.



Apenas uma faixa do Eixo Monumental é ocupada pelos manifestantes e não interfere no fluxo do trânsito. Motoristas que passam pelo local buzinam e gritam frases em apoio ao grupo de motoristas e motociclistas.



O ato acontece de forma pacífica é acompanhada por agentes da Polícia Militar. Após a concentração em frente ao Palácio do Buriti, o grupo deve se deslocar em direção à Esplanada dos Ministérios.