Motoristas de ônibus prometem paralisação parcial na segunda

Segundo sindicato da categoria, parada será gradativa, para que passageiros não sintam impactos

Motoristas e cobradores de ônibus prometem fazer uma paralisação parcial dos serviços, a partir da madrugada desta segunda (10), de forma gradual, para que os passageiros não sintam os impactos nos serviços, segundo o Sintraturb (Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus do Rio).