Motoristas de apps protestam contra projetos de regulamentação

A categoria faz críticas a alguns pontos dos projetos em trâmite nas câmaras municipais do Recife e de Olinda.

Motoristas de aplicativos de transporte privado de passageiros de Pernambuco, como Uber, 99 e Mary Driver, fizeram uma mobilização nesta segunda-feira (21), para protestar contra projetos de regulamentação que estão em trâmite nas câmaras municipais do Recife e de Olinda.



O grupo se reuniu em frente ao Classic Hall, no bairro de Salgadinho, em Olinda, e depois seguiu em carreata em direção ao edifício-sede da Prefeitura de Olinda. Uma comissão de cinco pessoas foi recebida pelo vice-prefeito de Olinda, Márcio Botelho, e pelo secretário de Transportes e Trânsito, Jonas Ribeiro.



No caso de Recife, a categoria quer que os carros possam rodar com até 10 anos e não cinco. Além disso, eles são contra a cobrança de tributos. Já em Olinda eles são contrários à proposta de reduzir a quantidade de carros por aplicativo para uma proporcionalidade de 50% em relação aos táxis, além da emissão de certificado de autorização.