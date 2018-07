Motoristas brasilienses poderão usar véu ou turbante na foto da CNH

Decisão visa garantir a todos os condutores o respeito a crença religiosa ou de convicção filosófica ou política na hora de emitir o documento

Uma decisão publicada no Diário Oficial do DF desta quinta-feira (12) autoriza que motoristas brasilienses poderão utilizar véu religioso, como o hijab, ou turbante na foto da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). De acordo com o normativo, a decisão tem como objetivo, garantir a todos os condutores o respeito a crença religiosa ou de convicção filosófica ou política na hora de emitir o documento de permissão para dirigir.



Antes, a legislação do Departamento de Trânsito (Detran) proibia o uso de óculos, bonés, gorros, chapéus ou qualquer outro item de vestuário ou acessório que cubra a cabeça ou parte da face na foto de documentação. A mudança editada em consonância com o artigo 5º da Constituição Federal, segundo o qual "é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias".



A medida passa a valer a partir da publicação.