Motorista que atropelou 18 pessoas em Copacabana vira réu

Antônio de Almeida Anaquim,

Em sua defesa sobre o atropelamento, que matou um bebê e um australiano, Anaquim alega que sofreu um ataque epilético e que, por isso, invadiu o calçadão com seu veículo. O Detran-RJ já havia suspendido a licença do réu para dirigir, em novembro de 2014, mas ele continuava a pegar no volante, mesmo assim.

motorista que atropelou 18 pessoas na orla de Copacabana, em janeiro, é réu por crime de falsidade ideológica, após denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual e aceita pelo juiz Marcel Laguna Duque Estrada, da 36ª Vara Criminal da capital. Isso porque ele teria mentido ao Detran-RJ (Departamento de Trânsito do Rio) sobre sua condição médica, escondendo que sofria de epilepsia para renovar sua carteira de habilitação.