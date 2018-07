Motociclista fura blitz e atropela policial militar no DF

O PM tinha dado ordem de parada na altura da Estrutural, mas o condutor acelerou ao se aproximar dele

Um agente da Polícia Militar foi atropelado na noite do último domingo (22) após um motociclista furar uma blitz de fiscalização em Brasília. O PM tinha dado ordem de parada na altura da Estrutural, mas o condutor acelerou ao se aproximar dele. Com o impacto, o militar foi lançado contra o guardrail.



Os bombeiros levaram o policial militar José Ilton dos Santos, de 51 anos, ao Hospital de Base. Ele estava consciente, mas com dores e arranhões pelo corpo.



Identificado como Wesley Dias Silva, de 20 anos, o motociclista só parou porque a mulher que estava na garupa da moto caiu. Wesley foi encaminhado para a delegacia e não tinha sinais de embriaguez, porém a moto estava com a documentação atrasada.