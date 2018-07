Motorista do Samu é condenado a pagar indenização

O 2º Juizado Especial Cível de Brasília condenou um motorista do SAMU a pagar indenização por danos morais a duas funcionárias de um hospital de Ceilândia. De acordo com a denúncia, ele teria proferido ofensas verbais às autoras. A indenização estabelecida foi de R$ 3 mil a cada uma das funcionárias. Cabe recurso da decisão.

De acordo com a denúncia, em março deste ano, as autoras trabalhavam no Hospital Regional de Ceilândia quando o réu, motorista do SAMU, chegou com uma paciente na ambulância e solicitou prioridade no atendimento. As autoras repassaram ao réu a informação prestada pelo médico plantonista, de que a paciente não teria direito ao atendimento prioritário – ocasião que, segundo a denúncia, aconteceram as ofensas.

No livro de ocorrências da unidade hospitalar, foi registrada a conduta do réu após a recusa das estagiárias em conceder atendimento prioritário à paciente: "além de esbravejar e proferir palavras de baixo calão, ofendeu a equipe de estagiárias, à medida que algumas delas o abordava para acalmá-lo, explicar a situação ou defender-se", revelou o documento.