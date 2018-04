Motorista de ônibus reage a assalto e esfaqueado

Assaltante feriu o homem no ombro e fugiu sem levar nada

Uma tentativa de assalto a ônibus terminou com o motorista esfaqueado na manhã desta terça-feira (3), no Distrito Federal. Segundo a Polícia Militar, o condutor do veículo reagiu e acabou sendo atingido pelo assaltante no ombro por um golpe de faca.



O crime teria acontecido quando o ônibus trafegava pela Epia Norte, na altura do Posto Colorado. O assaltante fugiu sem levar nada. A faca usada foi encontrada, porém, o criminoso ainda não foi localizado até a última atualização desta reportagem.





O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros ao motorista, de 46 anos. Ele precisou ser levado ao Hospital de Base, mas, segundo a corporação, o homem não corre riscos e passa bem.