Motorista da Uber que se recusou a levar passageiro com cão-guia terá de pagar indenização

Justiça do Distrito Federal determinou uma indenização no valor de R$ 2 mil

A Justiça do Distrito Federal condenou um motorista da empresa de transportes por aplicativo Uber a indenizar um passageiro em R$ 2 mil. De acordo com a ação, o condutor recusou a levar um deficiente visual que estava acompanhado de um o cão-guia.



Na ação, o passageiro contou que contratou o serviço no aplicativo da Uber, mas o motorista negou o embarque porque o usuário estava acompanhado do cachorro. Por sua vez, o condutor alegou que "o animal sujaria o veículo".



Essa decisão foi em segunda instância, na primeira o juiz do 3º Juizado Especial Cível de Brasília determinou pagamento de R$ 10 mil ao passageiro lesado. O magistrado destacou que "é assegurado à pessoa com deficiência visual acompanhada de cão-guia o direito de ingressar e de permanecer com o animal em todos os meios de transporte".



Ao julgar o recurso, a Turma Recursal reduziu o valor indenizatório a R$ 2 mil. No entendimento dos desembargadores, "a prestação do serviço [...] tipifica dano moral indenizável, por ofensa aos seus direitos de personalidade". O Destak entrou em contato com a Uber, porém não obtivemos respostas.