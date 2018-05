Motorista alcoolizado atropela ciclista e é liberado após pagar fiança

De acordo com a ocorrência registrada, o acidente ocorreu por volta das 21h30, na quadra QNQ 5. Naquele momento, chovia forte na região. O carro atingiu o ciclista quando ele tentou atravessar a rua.



Os policiais que abordaram o motorista o descrevem com "andar cambaleante", "odor etílico" e "humor alterado". O teste do bafômetro confirmou a ingestão de alcool.

Um ciclista, de 42 anos, foi atropelado por um motorista alcoolizado, de 21 anos, na noite deste sábado (19), em Ceilândia. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ele teve o braço direito "dilacerado" no acidente.O jovem motorista, Wilkson Dourado, chegou a ser preso em flagrante, mas já foi liberado após pagar fiança de R$ 1 mil. Já o ciclista, Natan Ribeiro, está internado no Hospital Regional de Ceilândia. O estado de saúde não foi divulgado.