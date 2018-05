Motociclistas fazem protesto na Barra contra preço de combustível

Grupo ocupou algumas faixas da avenida Ayrton Senna, no início da tarde desta segunda (28)

Motoristas de motocicletas fazem um protesto, no início da tarde desta segunda (28), na avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, por conta dos preços abusivos cobrados em postos de combustíveis, que vêm sendo reabastecidos desde a madrugada, com o auxílio de escoltas de forças de segurança, após uma semana de greve dos caminhoneiros.



Os manifestantes ocupam parte da via, que teve algumas faixas interditadas, no sentido Linha Amarela, segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio. O grupo segue até o início de Jacarepaguá, provocando lentidão no tráfico durante há pelo menos uma hora, a partir do Via Parque. Neste momento, há bloqueios perto do Barra Music.



Outro protesto aconteceu na manhã desta segunda (28), por volta das 10h30, no corredor Transoeste do BRT, entre as estações Pingo D'água e Magarça, em Guaratiba, zona oeste. Os dois sentidos foram bloqueados, tanto na faixa exclusiva, quanto na comum. Pneus e lixo chegaram a ser incendiados na via. Por volta das 11h, os manifestantes foram dispersados pela Polícia Militar, que reforçou o patrulhamento no local.