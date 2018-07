Motivação de 74% dos assassinatos está relacionada com algum outro crime

Principais causas são tráfico de drogas e acerto de contas, de acordo com relatório divulgado nesta sexta-feira (12) pela SDS

O percentual de homicídios em Pernambuco motivados por envolvimento com o tráfico de drogas, acerto de contas e outras atividades criminosas em junho de 2018 e no primeiro semestre do mesmo ano passado se assemelha: 74,03% e 72,58%, respectivamente. Os dados fazem parte do balanço divulgado nesta sexta-feira (12) pela Secretaria de Defesa Social (SDS) do Estado.



A segunda maior motivação, no mês, são os conflitos na comunidade (13,13%), seguidos dos conflitos afetivos ou familiares (exceto feminicídio), com 3,28%. Por fim, vêm os feminicídios, com 2% (7 casos), e os latrocínios, com 1,79% (6 vítimas) no mês de junho – a quantidade de roubos seguidos de morte no mês passado foi a menor em uma série de 39 meses, perdendo apenas para março de 2015 (5 casos).



Levando em consideração todo o primeiro semestre de 2018, a proporção de homicídios causados por conflitos nas comunidades foi um pouco maior (15,66%), assim como os latrocínios (3,12%). Em 2018, houve 72 roubos seguidos de morte, contra 143 casos em 2017 e 84 em 2016.



"O combate aos latrocínios é uma prioridade da nossa atuação e, ao alcançarmos significativa diminuição nessa incidência, estamos colaborando com a tranquilidade de toda a população, em seu momento de lazer nos espaços públicos, no deslocamento para o trabalho e em outras atividades cotidianas", diz Antônio de Pádua. Os feminicídios representaram, no 1º semestre, 1,32% do total das motivações.



Um levantamento feito pela Gerência de Análise Criminal e Estatística (GACE) mostra que, de todas as 335 vítimas de homicídios em junho de 2018, 126 (ou 37,61%) tiveram passagem pelo sistema de Justiça Criminal. No acumulado do 1º semestre, esse percentual sobe para 37,30%, que significa 850 vítimas previamente presas, indiciadas ou investigadas pelas polícias do Estado.