Motéis de Brasília vão passar por vistoria da Defesa Civil

Entre a próxima segunda-feira (14) a 1º de junho, a Defesa Civil do Distrito Federal vai vistoriar cerca de 30 motéis por meio da Operação Afrodite, uma referência à deusa do amor da mitologia grega.

O objetivo é verificar se os estabelecimentos oferecem segurança aos frequentadores. Os locais costumam ter o movimento aumentado no mês de junho, especialmente no dia 12, quando é comemorado o Dia dos Namorados.

Os agentes vão observar se a documentação está em dia e se o local tem iluminação e saída de emergência adequadas. A parte elétrica e a estrutura do ambiente também passarão por análise durante a blitz.



"Como nosso intuito é prevenir acidentes, o foco são as estruturas que podem oferecer risco iminente, como sistema de aquecimento, extintores e a estrutura das edificações", detalha o subsecretário da Defesa Civil, coronel do Corpo de Bombeiros Militar Sérgio Bezerra.