Mortes de pacientes com influenza sobe para 11 em Pernambuco

Aumentou para 11 o número de pessoas que morreram com o vírus da influenza em Pernambuco em 2018. No boletim divulgado em junho, sete mortos com o vírus havia sido contabilizado no Estado. Dado faz parte do boletim epidemiológico divulgado, nesta quinta-feira (5), pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), que abrange os casos registrados de janeiro deste ano até o dia 23 de junho.





Entre os casos com resultado laboratorial confirmado, 53 foram para influenza A (H1N1), 23 para influenza A (H3N2), um para influenza B, um para vírus sincicial respiratório (VSR) e outro para a parainfluenza 1. No mesmo período de 2017, foram contabilizados 1.121 casos de Srag, com 67 confirmações para influenza A (H3N2), 28 de influenza B, três VSR e um para a parainfluenza 1.



Imunização

Até o momento, Pernambuco vacinou 2.334.311 pessoas contra a influenza (97,2%). Todos os grupos prioritários atingiram a meta mínima, de 90%, inclusive as crianças, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Nove dos 11 pacientes que morreram com sintomas da síndrome respiratória aguda grave (Srag) tiveram resultados laboratoriais positivos para a influenza A (H1N1) e outros dois para a influenza A (H3N2). Do total de casos, três foram crianças menores de dois anos e outros três eram idosos maiores de 60 anos.Até o dia 23 de junho deste ano, foram registrados em Pernambuco 1.162 casos da síndrome respiratória aguda grave. Esses quadros são caracterizados pela internação de pacientes com febre, tosse ou dor de garganta associado a um desconforto respiratório.