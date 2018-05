Mortes de Marielle e Anderson completam dois meses sem respostas

A Anistia Internacional também vem se posicionando sobre o caso com frequência. Neste domingo (13), emitiu um comunicado cobrando respostas para o crime. O órgão afirma que a demora dificulta a resolução do assassinato.



" S em pressão, não haverá solução . A mobilização das pessoas foi fundamental para que o mundo tomasse conhecimento da execução de Marielle, que chocou a todos e ainda causa dor todos os dias. P recisamos continuar cobrando os responsáveis p ela investiga ção d o crime", disse Jurema Werneck, diretora-executiva da Anistia Internacional Brasil.



Na última semana, novos desdobramentos sobre as mortes foram trazidos a público. O nome do vereador Marcello Siciliano foi envolvido no caso. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, confirmou na última quinta (10) que o parlamentar está entre os investigados, além do ex-PM Orlando de Oliveira de Araújo. Os dois negam envolvimento no caso.



Além disso, na última terça (8), membros da Comissão Externa da Câmara tiveram uma reunião com o chefe da Divisão de Homicídios da Capital, Fábio Cardoso, para falar sobre as investigações. O deputado federal Jean Wyllys esteve no encontro e contou que o delegado informou que o caso demanda uma apuração mais rigorosa, mas o inquérito já dá indícios de estar mais próximo de ser concluído.



"Ele [o delegado] disse que já tem informação suficiente para cruzar os dados e chegar aos assassinos. Eles já descartaram várias linhas de investigação e o cerco aos criminosos está se fechando. Não só sobre os executores como também em relação aos mandantes", disse Wyllys.



Mais Marielles na política



A PartidA, organização feminista da qual Marielle fazia parte, está lançando a campanha "Meu voto será feminista". O movimento, que tem como objetivo impulsionar candidatura de mulheres na política institucional, como era o caso da vereadora, criou a iniciativa para fortalecer a cultura do voto em mulheres, de maneira suprapartidária.



Através de um financiamento coletivo no site Benfeitoria, a PartidA espera "revolucionar a representação política das mulheres a partir de uma onda de engajamento para aumentar o percentual de mulheres nos espaços de poder nas eleições de 2018". As doações vão de R$ 20 a R$ 150. A meta inicial é arrecadar R$ 20 mil.



Haverá uma faixa nas escadarias da Câmara dos Vereadores, onde Marielle trabalhava, estendida para que sejam escritas mensagens em memória e por justiça para a vereadora e Anderson. Além disso, a organização do evento pede que as pessoas postem uma foto segurando um papel com a frase "Justiça para Marielle e Anderson: quem mandou matar e por quê?", junto com a hashtag #JustiçaParaMarielleEAnderson.