Mortes servem de alerta para cuidados com procedimentos estéticos

Patricia Silvia dos Santos, de 47 anos, conhecida como Paty Bumbum, não é formada em medicina, mas, mesmo sem autorização, teria aplicado silicone industrial em pacientes. A suspeita foi presa pela Polícia Civil nesta quarta (25), segundo o portal G1. S eringa, silicone industrial e equipamentos médicos foram encontrados na casa da acusada, em um quarto anexo onde seriam realizados os procedimentos.



"Após a prisão do Dr. Bumbum chegaram diversas denúncias e essa foi uma delas. Nós recebemos a denúncia e fomos até o local, fizemos uma diligência junto com a Anvisa e chegamos até a Paty Bumbum", disse ao G1 a delegada titular da Decon ( Delegacia do Consumidor) , Daniela Terra, que comandou a operação ao lado da Anvisa.



Paty Bumbum foi encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos, mas vai responder em liberdade à acusação de exercício ilegal da medicina. A suspeita teria inicialmente negado as acusações, mas quando confrontada com áudios no whatsapp recebidos pela polícia em denúncia, teria confessado. A pena varia de seis meses a dois anos de prisão.

Na última sexta-feira (20), a modelo Mayara Silva dos Santos morreu após realizar procedimentos nos glúteos e nas coxas e retirar gordura do abdômen. Apesar de ter marcado o procedimento num hospital, uma pessoa a teria convencido de realizar a operação por um preço mais barato, num local no Recreio dos Bandeirantes. Segundo Calazans, não há uma média padrão de valor para um procedimento cirúrgico, porque os honorários são pessoais.Na madrugada do dia 15, a bancária Lilian Kezia Calixto de Lima Jamberci morreu no Hospital Barra D’Or, para onde o Dr. Bumbum a levou quando a paciente passou mal, depois de procedimento de preenchimento de glúteo. A operação ocorreu no apartamento do médico. No dia 19, os médicos Denis Furtado e sua mãe, Maria de Fátima Furtado, foram presos. Ambos são acusados pela morte da bancária.Calazans explica que, caso um paciente desconfie de um local, essa suspeita deve ser reportada para o Conselho Regional de Medicina do Estado ou, eventualmente, para a Vigilância Sanitária Municipal. O Cremerj diz que a denúncia precisa estar identificada e pode ser levada à sede do conselho regional ou à qualquer seccional e subsede.O Cremerj ressalta que um para saber se um médico ou se uma clínica possuem registro no Rio de Janeiro, a população pode consultar a central de relacionamento ou o site do conselho, já que essa informação é pública.