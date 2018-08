Morte entre presos aumenta 10 vezes em quase duas décadas

Levantamento mostrou que prisões fluminenses registraram 26 presos mortos em 1998. Em 2017, esse número saltou para 266

O número de presos mortos no estado do Rio de Janeiro aumentou dez vezes em quase duas décadas. Este foi o resultado de um levantamento da DPRJ (Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro) entre o número do ano passado e o registrado em 1998, quando foi feito o último concurso de profissionais de saúde para o sistema carcerário.



O levantamento foi feito para uma ação civil pública contra o Governo do Estado e a Prefeitura do Rio com o objetivo de requerer uma solução para o problema. Segundo a pesquisa, somente nos quatro primeiros meses de 2018, as penitenciárias fluminenses já contabilizavam 55 presos mortos.



A ação foi movida no final de julho. Segundo o levantamento, as prisões fluminenses registraram 26 presos mortos em 1998. Em 2017, esse número saltou para 266 – o maior em todo o período analisado. A população carcerária também cresceu: passou de 9 mil para 51 mil no mesmo período.



Dentre essas pesquisas, destaca-se uma análise feita pela DPRJ sobre 83 presos mortos entre 2014 e 2015. Desse total, 30 apresentavam sinais de emagrecimento excessivo e desnutrição, segundo o laudo cadavérico. De acordo com o estudo, 53 pessoas morreram de tuberculose, pneumonias e complicações decorrentes de infecções pulmonares, sendo que, desse universo, 35 tinham menos de 40 anos de idade.



Na ação, a Defensoria Pública relata as diversas medidas de cunho administrativo, promovidas pela instituição, para tentar melhorar a oferta de saúde nas prisões. Segundo informa ação, em 2015, cerca de 150 pessoas presas aguardavam atendimento oftalmológico sem sucesso, apesar do risco de ficarem cegas e de algumas das solicitações de consultas estarem há meses pendentes no SISREG (Sistema de Centrais de Regulação).



Pedidos



Na ação, a defensoria pede a implantação, em até 15 dias, de equipes de saúde multidisciplinar nas portas de entrada do sistema prisional, de forma articulada com os municípios, para a elaboração de exames diversos e continuidade do tratamento. Além disso, o órgão requer a lotação de profissionais de saúde nos ambulatórios das unidades prisionais e a elaboração de um Plano de Ação Estadual para Atenção à Saúde da Pessoa Privada de Liberdade, em um prazo de 30 dias, assim como a disponibilização de ambulâncias nos presídios, abstendo-se o município de bloquear o SISREG relativo à rede conveniada.