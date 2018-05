Morte em blitz foi a 1ª causada por militar desde a intervenção

Diego Augusto Ferreira, de 25 anos, tentou furar um posto de bloqueio e controle do Exército, na noite de sábado (12)

A morte do motociclista Diego Augusto Ferreira, de 25 anos, que levou um tiro frontal ao tentar furar uma blitz do Exército, na noite do último sábado (12), foi a primeira provocada por um militar desde o início da intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio, em fevereiro.



O jovem tentou fugir de um posto de bloqueio e controle instalado na rua Salustiano Silva, próximo à Transolímpica, na Vila Militar, na zona norte, por volta das 20h30. A família acredita que ele tenha feito isso por estar sem carteira de habilitação. Um dos soldados, então, atirou contra Diego.



"Todas as providências legais cabíveis estão sendo tomadas nesse momento. As circunstâncias estão sendo apuradas", informou o CML (Comando Militar do Leste), em nota. Nem o 14º BPM (Bangu) da Polícia Militar, nem a a Delegacia de Homicídios da Polícia Civil foram acionados para acompanhar a ocorrência e realizar a perícia, respectivamente.



O caso, agora, vai para a Justiça Militar, por conta de uma lei sancionada pelo presidente Michel Temer no ano passado que prevê que o julgamento de crimes dolosos praticados por militares contra civis em serviço seja por parte do júri especializado. A Polícia do Exército foi quem fez a perícia. O laudo deve ficar pronto em um prazo de dez dias.



Em protesto pela morte de Diego, um ônibus da linha 793 (Pavuna-Magalhães Bastos) teria sido incendiado narua Almeira e Souza, ainda na noite de sábado (12).



Um levantamento do Exército mostrou que Diego tinha três antecedentes criminais. Dois deles haviam sido quando o jovem ainda tinha menos de 18 anos. A última anotação, mais recente, teria sido por furto a estabelecimento comercial. O corpo dele foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal).