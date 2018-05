Morre terceiro PM vítima de atropelamento de metrô, no Recife

Soldado Clécio Fagner Santos do Nascimento, de 36 anos, morreu após o acidente próximo à estação Joana Bezerra, no Centro, durante ação policial, no último dia 15

O soldado Clécio Fagner Santos do Nascimento, de 36 anos, morreu nesta segunda-feira (21), após ter sido atingido por uma composição do metrô do Recife em ação policial, no último dia 15, em acidente que matou também o sargento Eneias Severino de Sena, 40 anos, e o soldado Adeildo José Alves, 40.



O soldado, que tinha nove anos de serviços à Polícia Militar de Pernambuco, estava internado no Hospital da Restauração, com traumatismo craniano.



Ainda na ocasião, Luciano Antônio da Silva, de 30 anos, ficou ferido. O caso aconteceu no bairro de São José, próximo à estação Joana Bezerra, no Centro, durante uma ação policial do 16º Batalhão no local. O grupo realizava buscas na área, à procura de criminosos que usam o local para realizar assaltos e tráfico de drogas. Os quatro estavam na via férrea de circulação restrita.



Em comunicado, o comandante geral da Polícia Militar de Pernambuco, coronel Vanildo Maranhão, em nome de toda a tropa, se solidarizou com os familiares do soldado Clécio. Além das honras militares o comandante vai decretar três dias de luto oficial na PMPE.