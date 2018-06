Morre rapaz mordido por tubarão

Vítima chegou a ser internada e passou por cirurgia, mas não resistiu

O jovem José Ernestor Ferreira da Silva, de 18 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (4) após ser mordido por um tubarão na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na tarde do último domingo (3).



A vítima estava internada no HR (Hospital da Restauração), localizado na área central de Recife, e chegou a passar por cirurgia, que durou cerca de cinco horas, amputando a perna esquerda e parte da genitália, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.



Segundo o hospital, a morte ocorreu às 4h05. O corpo do jovem foi levado ao necrotério e aguarda a chegada da família.