Morre em Brasília o jornalista André Duda

André faleceu na tarde desta terça-feira depois de um infarto; jornalista foi secretário de comunicação nos governos Roriz e Agnelo

Faleceu no inicio da tarde desta terça-feira (3), em Brasília, o jornalista Carlos André Duda após sofrer um infarto fulminante. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o primeiro atendimento foi prestado logo após ele sentir-se mal na região do Núcleo Bandeirante.



Segundo os militares, o jornalista chegou ao batalhão dirigindo o próprio carro, por volta do meio-dia. Ele chegou a dizer que estava sentindo fortes dores no peito, quando foi atendido no pátio da corporação.



André Duda sofreu uma parada cardíaca quando entrou na ambulância que o levaria até o hospital. O trabalho de reanimação, segundo os bombeiros, durou cerca de 50 minutos, mas ele não resistiu e morreu.



Com 56 anos de idade, Duda já tinha sido secretário de Comunicação nos governos de Joaquim Roriz, José Roberto Arruda, Rogério Rosso e Agnelo Queiroz. Também trabalhou como coordenador de Comunicação da Câmara Legislativa e atualmente, era assessor do deputado distrital Rodrigo Delmasso (PRB).



Por meio de nota, o deputado Rodrigo Delmasso afirmou que André Duda estava indo para um almoço quando teve um mau súbito, na região do Park Way, onde morava. Para o distrital, Duda "era um homem fantástico, extremamente competente e um grande pai".



Já o governador Rodrigo Rollemberg (PSB) lamentou a morte e afirmou que o jornalismo do DF perdeu um grande profissional. "O jornalismo brasiliense perdeu um dos seus grandes representantes. À família, somo-me neste momento de dor para desejar conforto e paz", declarou o chefe do Executivo.