Tiroteio acontece em operação da PM na Praça Seca

Comunidades Bateau Mouche e Chacrinha são disputadas por traficantes e milicianos; Polícia Militar não registrou prisões ou apreensões

Policiais do Batalhão de Choque, Batalhão de Ação com Cães e Grupamento Aeromóvel fazem operação nas comunidades Bateau Mouche e Chacrinha, na Praça Seca, zona oeste do Rio, nesta terça (3).



A Polícia Militar informa que não tem relatos de prisões ou apreensões até o momento. Nas redes sociais, internautas relataram tiroteio na região. Passageiros do BRT precisaram se abrigar no chão do veículo quando atravessaram o local.



Na última semana, imagens flagraram homens armados circulando pela região. Também houve troca de tiros com policiais do Bope (Batalhão de Operações Especiais).



A região da Praça Seca é marcada por uma disputa pelo comando das favelas do Bateau Mouche e do Chacrinha entre traficantes e milicianos. As duas comunidades ficam uma de frente para a outra, sendo cortadas justamente pela rua Cândido Benício, interditada durante o confronto.