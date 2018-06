Moradores de Águas Claras fazem abaixo-assinado contra volume de sirene dos bombeiros

Documento pede redução do ruído durante a noite; conjunto de prédios fica a 50 metros de quartel

Uma moradora de Águas Claras, região administrativa do Distrito Federal, organizou um abaixo-assinado para pedir que o Corpo de Bombeiros diminua o volume das sirenes dos veículos durante a noite. O conjunto de edifícios onde ela reside está localizado a 50 metros de um quartel da corporação.



No documento, os moradores pedem para os militares reduzirem o volume das sirenes ao sair com os carros, principalmente, no horário entre as 22h e 7h, e nos fins de semana. Eles argumentam que nos prédios há recém-nascidos, crianças, idosos e pessoas com problemas cardíacos.





Em nota, o Corpo de Bombeiros explicou que durante a madrugada ou em momentos onde as vias se encontram vazias, "as viaturas em deslocamento estão mais vulneráveis a condutores desatentos, embriagados, [...]. Além de outras situações que podem colocar em risco a vida dos militares, das pessoas envolvidas no acidente e demais cidadãos de Brasília".

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o uso da sirene por veículos destinados a socorro só pode ocorrer durante atendimento de urgência.