Moradores da Maré questionam ação da Polícia Civil

Representantes de entidades de defesa aos Direitos Humanos e associações de moradores do Complexo da Maré cobraram transparência sobre o planejamento das ações policiais.





"Tivemos sete mortes em um dia e nenhuma ideia de como a ação serviu para solucionar o caso do policial assassinado", comentou Eliana Silva, da ONG Redes da Maré, referindo-se ao caso que teria motivado a operação do dia 20, que teve entre as vítimas o estudante Marcus Vinícius Silva, 14 anos.O questionamento foi feito durante reunião com o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o delegado Rivaldo Barbosa, na manhã de segunda-feira (25). Também participaram do encontro representantes da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio e da Defensoria Pública do Estado.

Na ocasião, os moradores desabafaram sobre as violações vivenciadas no conjunto de favelas. O grupo também questionou a realização das perícias e o uso do helicóptero, chamado por eles de "caveirão voador" – que leva pânico à vizinhança. Na ação da semana passada, ele foi responsável por mais de 100 disparos sobre o bairro, contaram os moradores.

"No percurso, o helicóptero vai atirando, atingindo o que tem pela sua frente: casas, espaços culturais, o chão das ruas, onde ficam gravados os muitos furos das balas, e, como não podia deixar de acontecer, pessoas que circulam no momento dos disparos", descreve Eliana Santos Silva, da ONG Redes da Maré". E Eliana acrescenta: "Queremos refletir sobre um protocolo que normatiza esse tipo de operação. A gente precisa pensar no futuro. Queremos operações que respeitem o direito à vida e o escopo legal".

"A Anistia Internacional já denunciou diversas vezes como operações policiais de confronto colocam a população local sob grave risco. Segurança pública não é guerra. Helicópteros disparando do alto em direção a bairros inteiros é algo inadmissível", disse Jurema Werneck, diretora-executiva da Anistia Internacional Brasil.