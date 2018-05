Morador do Lago Sul leva R$ 500 mil do Nota Legal

Um morador do Lago Sul foi o ganhador do grande prêmio de R$ 500 mil sorteado ontem pelo programa Nota Legal. Ao todo, a Secretaria de Fazenda sorteou R$ 3 milhões entre os quase 700 mil usuários do programa.O maior prêmio saiu para uma nota de R$ 113. Os dois prêmios de R$ 200 mil saíram para residentes da Asa Sul e do Cruzeiro Novo, com compras de R$ 27,83 e R$ 25,90. Os três prêmios de R$ 100 mil foram para moradores do Setor de Mansões Park Way, Ceilândia e Lago Sul.Até o fim desta semana, o governo encaminhará e-mails a todos os ganhadores para avisar que foram contemplados. Em seguida, até 6 de junho, a lista com os bilhetes premiados será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.Os cidadãos sorteados terão até 180 dias para indicar a conta-corrente ou poupança em que desejam receber o dinheiro. Se o resgate não for feito no período indicado, o montante retorna para o caixa do Tesouro do DF.