Ministro sugere que intervenção seja prorrogada por um ano

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, sugeriu nesta sexta-feira (15) que a intervenção federal no Rio de Janeiro seja prorrogada por mais um ano, até o fim de 2019. O decreto legislativo aprovado pelo Congresso Nacional autorizou a União a intervir no Rio de Janeiro na área da segurança até o dia 31 de dezembro deste ano.

"Dado o avanço que vai acontecer, eu acredito que o futuro governante do Rio de Janeiro agiria de bom senso se dispuser-se a prolongar pelo menos por mais um ano esta intervenção. Porque é o tempo necessário para que a gente possa concluir o legado. Se nós tivermos mais tempo, melhores resultados virão", disse Jungmann.

Segundo o ministro, dos R$ 1,2 bilhão prometido pelo governo federal para a intervenção no estado, já foram licitados ou empenhados cerca de R$ 400 milhões. Ele comentou ainda que a nova legislação que dá uma parte dos recursos arrecadados com jogos à segurança pública representará, este ano R$ 800 milhões, e até 2022, R$ 4,3 bilhões.

Transição

Nesta semana, o interventor, general Walter Braga Netto, afirmou que a partir de outubro começa o trabalho de transição para as corporações e secretarias do estado da área de segurança. De acordo com ele, todo o trabalho está sendo planejado em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Civil e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, que já compõem os grupos de trabalho do Gabinete da Intervenção Federal (GIF).