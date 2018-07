Ministério do Trabalho é invadido e PF assumirá investigações

De acordo com a pasta, a invasão foi registrada por câmeras de segurança do prédio e as imagens serão encaminhadas para a perícia

Servidores do Ministério do Trabalho, na Esplanda dos Ministérios, em Brasília, encontraram as salas do prédio reviradas na manhã desta segunda-feira (16). A assessoria da pasta informou que ao menos duas salas do setor destinado ao seguro-desemprego foram invadidas, mas não soube dizer o que foi levado.



Segundo o Ministério do Trabalho, a invasão foi registrada por câmeras de segurança do prédio e as imagens serão encaminhadas para a perícia da Polícia Federal. Até a publicação desta reportagem, o órgão não soube informar o horário em que ocorreu a invasão.



Todo o primeiro andar do prédio foi isolado e os funcionários foram levados para o térreo do ministério. Embora o primeiro andar do edifício esteja interditado, o expediente no Ministério do Trabalho não foi alterado.



Alvo de operação

O ministério é alvo da Operação Registro Espúrio deflagrada no fim de maio. Por este motivo, os policiais federais vão verificar se as salas invadidas têm documentos relacionados com a investigação.