Minibicicletas são adicionadas ao novo Bike PE

Modelo para crianças vai ser instalado em quatro pontos do Recife e vai contar com 40 unidades

Recife vai receber quatro estações de minibike, um modelo específico de bicicletas voltado para crianças. Ao todo, serão 40 unidades espalhadas nas quatro estações, que serão instaladas nos parques Santos Dumont e Dona Lindu, em Boa Viagem, parque da Jaqueira e Santana, ambos na zona norte. As estações vão ser instaladas dentro de duas semanas.



O usuário cadastrado no Bike PE poderá se dirigir a uma das estações de minibike e utilizar o código de cadastro para retirar as bicicletas. Os valores são de acordo com o Bike PE regular, sendo que, no caso das magrelas pequenas, os passes em vigor serão somente o mensal (R$ 20) e anual (R$ 160).



As regras para as minibikes seguem as mesmas da operação normal para o tempo de uso a cada retirada: o ciclista poderá utilizar o equipamento durante uma hora (duas horas nos fins de semana), tendo que devolvê-la a uma estação dentro desse período (caso ultrapasse, será cobrada a taxa de R$ 5 por hora ou fração de hora excedente).



De acordo com o secretário de Turismo, Esportes e Lazer de Pernambuco, Felipe Carreras, a ideia é estimular o uso das bicicletas compartilhadas em todas as gerações. "É necessário que os pequenos aprendam desde cedo a importância de alternativas sustentáveis de mobilidade urbana. Tenho certeza que as minibikes vão ser um sucesso entre a garotada", disse.



Com a chegada das bicicletas menores, o Bike PE chegará a totalidade de 840 bikes (800 regulares e 40 mini).