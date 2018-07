Militares do Exército passam a usar câmeras nos capacetes

Os militares que atuam na intervenção federal na segurança pública no Estado do Rio de Janeiro passaram a adotar o uso de câmeras em seus capacetes. A medida atende à orientação do Ministério Público Militar (MPM).

O objetivo é registrar a atuação da tropa e, também, auxiliar na verificação de irregularidades ou indícios de crimes que possam ocorrer durante as ações.

Desde março, quando o presidente Michel Temer decretou intervenção do governo federal na segurança pública até 31 de dezembro, o general Walter Braga Netto responde pelas ações de combate à criminalidade no Estado. Para isso, conta com o apoio das Forças Armadas.