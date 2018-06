Metrô terá que indenizar mulher que caiu em estação

22.06.2018 14:31

Indenização foi fixada em mais de R$ 10 mil; sentença cabe recurso

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) foi condenada a indenizar uma passageira que caiu na escada de uma estação por causa da falta de manutenção dos equipamentos. A Justiça determinou que ela receba pouco mais de R$10 mil, valor referente aos gatos com despesas médicas e por danos morais.



O acidente teria acontecido em fevereiro deste ano. A passageira contou que, após passar pelas catracas da estação de Águas Claras, escorregou em uma poça de água causada por uma goteira no teto. Ela afirmou ainda que torceu o tornozelo e sofreu luxações e escoriações.



Na Justiça, o Metrô alegou que a lavagem do piso é uma prática corriqueira e que, no período da queda, não houve registro de aberturas de serviços para goteiras. A existência das placas de aviso de piso molhado foi objeto de divergência entre a autora da ação e a empresa.



A juíza responsável pela decisão, Ana Maria Ferreira da Silva, entendeu que, nesse caso, o Estado não cumpriu com a responsabilidade civil:

"É dever do prestador de serviço público garantir e velar pela segurança dos usuários. Com maior razão em local onde há escadas e se tem a prática corriqueira de passagem corrida pela população para alcançar os vagões nos horários", sentenciou.

A decisão cabe recurso e o Metrô informou que ainda não foi notificado da sentença.