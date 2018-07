Metrô Rio opera em horário especial devido ao jogo do Brasil

O Metrô Rio realizará operação especial nesta segunda-feira (2) devido ao jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. A partida contra o México começa às 11h, e o atendimento terá reforço antes e depois da exibição.O horário será o mesmo dos dias úteis, das 5h à meia-noite. Visando os passageiros que estejam se deslocando para assistir o jogo, o horário de pico será estendido, usando toda a frota. A transferência entre as Linhas 1 e 2 será realizada no trecho compartilhado entre as estações Central e Botafogo.A concessionária orienta que os usuários evitem os horários muito próximos ao jogo, buscando antecipar a viagem, para evitar transtornos com o grande fluxo de pessoas.