Ramal Ceilândia irá passar por manutenção; operação em Samambaia ocorrerá normamente

As operações do Metrô-DF terão uma interrupção parcial neste domingo (1), no Ramal Ceilândia para manutenção do sistema. De acordo com a Companhia do Metropolitano do DF (Metrô-DF), o serviço irá ocorrer durante todo o dia.



Durante este período, os trens não irão circular para as Estações Ceilândia Sul, Guariroba, Ceilândia Centro, Ceilândia Norte e Terminal Ceilândia. Já as operações para a região de Samambaia vão ocorrer normalmente.



De acordo o Metrô-DF, a medida é necessária para que seja feita uma manutenção corretiva neste trecho da via do Rama Ceilândia. A circulação dos trens vai ocorrer normalmente entre as Estações Central e Estação Centro Metropolitano.