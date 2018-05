Metrô do Recife opera em horário reduzido no fim de semana

Medida foi tomada em virtude da crise de abastecimento de combustíveis que obrigou a empresa a criar um esquema próprio para transporte de seus funcionários

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) anunciou que neste sábado (26) e no domingo (27) o metrô do Recife vai funcionar de 6h às 22h. A operação terá horário especial em virtude da crise de abastecimento de combustíveis que obrigou a empresa a criar um esquema próprio para transporte de seus funcionários.



De acordo com a companhia, na segunda (28), a operação volta ao horário normal, das 5h às 23h. A CBTU Recife anunciou que devido ao baixo estoque de combustível não haverá operação na linha Diesel, neste sábado (26). A intenção da empresa é que com a paralisação neste dia, os VLTs possam circular na segunda-feira (28).



Na linha Diesel que compreende os ramais do Curado a Cajueiro Seco e de Cajueiro Seco ao Cabo circulam diariamente cerca de 5 mil usuários. O metrô trafega diariamente cerca de 400 mil pessoas, nas linhas Centro, Sul e Diesel.