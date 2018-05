Metodista faz exame gratuito de diabetes

Campanha da Glicose



Data: de 21 a 25 de maio de 2018

Horário: das 7h às 11h no campus Rudge Ramos e das 8h às 11h no campus Planalto

Local: Policlínica Rudge Ramos (rua Alfeu Tavares, 149 - Rudge Ramos - São Bernardo) e Sala de Enfermagem do Planalto (av. Dom Jaime de Barros Câmara, 1000 - Planalto - São Bernardo)

A Policlínica da Universidade Metodista de São Paulo fará exames gratuitos de diabetes desta segunda-feira (21) até sexta-feira (25). A coleta será realizada no campus Rudge Ramos das 7h às 11h e no campus Planalto, as 8h às 11h, os dois em São Bernardo.É necessário fazer jejum de 8 horas para o exame, mas a ingestão de água é permitida.A diabetes é causada por altos níveis de glicose no sangue e provoca sintomas como machucados que demoram para cicatrizar, cansaço, dores nas pernas, muita sede, fome exagerada e vontade de urinar com frequência. "Por isso, é importante fazer com frequência exames de glicemia a fim de detectar o início da diabetes e controlar a doença de quem já possui", informou em nota a Universidade.