Metalúrgicos fazem ato em São Bernardo

Praça da Matriz também contou com apresentações artísticas e culturais

Os metalúrgicos do ABC participaram na manhã desta terça-feira (1º) de atos no Dia do Trabalho, que começaram com uma caminhada da sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC até a Igreja Matriz de São Bernardo, e depois contou com uma missa.



Após a celebração, foi feito um ato inter-religioso, na Praça da Matriz, que contará também com apresentações artísticas e culturais.



"A luta é pelos direitos e pela garantia de um País democrático para nós e nossos filhos. Faremos do 1º de maio um ato político e de fé na democracia e na liberdade", afirmou presidente dos Metalúrgicos do ABC, Wagner Santana.



A celebração na Igreja Matriz em São Bernardo faz parte dos atos do Dia do Trabalho desde 1980. O espaço também já foi usado diversas vezes para assembleia dos trabalhadores e como ponto de concentração de protestos, inclusive nos dias 1º de Maio.