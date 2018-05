Mesmo com veto do Iphan, GDF manterá projeto do viaduto

Instituto afirma que proposta do Executivo fere tombamento de Brasília; Governo defende que alteração é para garantir a segurança

O governo do Distrito Federal garantiu que pretende manter o projeto de revitalização do viaduto da Galeria dos Estados, mesmo sem a aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O órgão barrou a proposta do GDF, argumentando que ela fere o tombamento de Brasília ao alterar a arquitetura original.



Segundo o secretário da Casa Civil, Sérgio Sampaio, a expectativa é de fazer negociações com o Iphan e que um consenso seja acertado. "Nós respeitamos o instituto, porém tivemos que alterar o projeto original do viaduto para dar mais segurança para a obra", afirmou Sampaio.



A discussão entre Iphan e governo se deu por causa na mudança em relação ao pilares que sustentavam do viaduto. O GDF afirma que teve que alargar os pilares para dar um maior reforço na sustentação. "Hoje aquele viaduto já não tem mais a usabilidade de quando ele foi concebido. O fluxo de veículos é maior. Lá passa o BRT, que é um ônibus mais pesado, e por isso, tivemos que mudar", defendeu Sampaio.



Por outro lado, o Iphan afirma que a modificação fere o projeto arquitetônico da capital e que isso iria interferir no tombamento de Brasília. "Não estamos em embate com o Iphan, mas queremos esclarecer que o lado da segurança deve ser prioridade", explicou o secretário.



De acordo com Sérgio Sampaio, a expectativa é de que as negociações com o Iphan possam ser concluídas ainda nesta semana. Uma nova reunião está marcada hoje. A estimativa, de acordo com o GDF, é de que, a partir da licitação, a reconstrução do viaduto fique pronta no prazo de 4 a 5 meses. No entanto, Sampaio ponderou que, caso as negociações não avancem, a obra deve atrasar.



Tombamento

Por ser um dos projetos urbanísticos mais importantes do século XX, segundo a Unesco, Brasília foi tombada como patrimônio. Com isso, toda alteração na arquitetura deve ser fiscalizada pelo Iphan.