Mesmo com novo presídio, sistema carcerário de Pernambuco segue inchado

Mesmo com a criação de mil novas vagas no Centro Integrado de Ressocialização (CIR - unidade 1), em Itaquitinga, Agreste de Pernambuco, o sistema carcerário do Estado continua inchado. De acordo com a Secretaria de Ressocialização (Seres), atualmente, o Estado possui cerca de 31 mil detentos, enquanto as 23 unidades prisionais (com Itaquitinga) somam apenas 10.842 vagas. Ou seja, há um déficit de mais de 20,1 mil vagas.









Encontra-se em execução a construção do Presídio de Araçoiaba, dividido em sete unidades (duas femininas e cinco masculinas), com 2.754 vagas. Também está em andamento o edital para ampliar o Presídio de Palmares, com a construção de mais três pavilhões de Vivência Coletiva, dois com capacidade para 200 vagas, cada, e uma com capacidade de 132 vagas, totalizando a ampliação em 532 vagas. Durante visita à unidade, na sexta-feira (15), o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Eurico, contou que até o final de 2019 devem ser criadas mais de seis mil vagas no sistema carcerário do Estado. "A unidade prisional de Itaquitinga é uma das mais modernas do país e deverá ser exemplo de ressocialização para todos os estados da federação", disse o secretário Pedro Eurico.O projeto segue um novo conceito de arquitetura prisional com paredes internas construídas em gesso e toda a área externa e demais áreas de concreto. A unidade possui celas de vários tamanhos, administração e recepção de visitantes, pavilhão destinado aos concessionados (presos que trabalham), 12 salas de aula, áreas jurídica e de saúde, refeitório, três pavilhões de vivências coletivas, instalações para a Polícia Militar, oito guaritas e muros com alambrados.Além disso, há uma sala de videomonitoramento com cinco monitores. A cozinha já conta com 22 reeducandos concessionados à disposição, sendo 14 na cozinha e oito na padaria. A obra custou ao Governo de Pernambuco aproximadamente R$ 10 milhões.Encontra-se em execução a construção do Presídio de Araçoiaba, dividido em sete unidades (duas femininas e cinco masculinas), com 2.754 vagas. Também está em andamento o edital para ampliar o Presídio de Palmares, com a construção de mais três pavilhões de Vivência Coletiva, dois com capacidade para 200 vagas, cada, e uma com capacidade de 132 vagas, totalizando a ampliação em 532 vagas.

Ao longo desta semana, a primeira unidade do CIR, em Itaquitinga, recebe os primeiros 50 presos, dando início, assim, à distribuição da população carcerária para desafogar as unidades prisionais da Região Metropolitana do Recife.A unidade abrigará 1.000 presos, do gênero masculino, sob o regime fechado em uma área construída de 13 mil metros quadrados.