Mergulhadores realizam limpeza do Lago Paranoá neste domingo (24)

Acontece neste domingo (24), a 3ª edição do Clean Up Day, o evento já tradicional na capital, irá reunir mais de 80 mergulhadores em prol de uma limpeza do Lago Paranoá. A iniciativa é uma parceria do Na Praia com as escolas de mergulho do Distrito Federal.

Nos dois últimos anos, o Clean Up Day proporcionou a retirada de uma tonelada de resíduos e entulhos do Lago. Entre os itens mais comuns, estavam latas, garrafas PET, sacolas de plástico, roupas, sapatos, pneus e até uma câmera GoPro.



Durante a limpeza, os organizadores do evento estarão conscientizando a população da importância de não descartar lixo nas margens do lago. De acordo com os organizadores, a comunidade poderá acompanhar a limpeza, que será concentrada na Concha Acústica.