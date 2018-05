Mercado Municipal do Cadeg vira patrimônio oficial público do Rio

O Cadeg (Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara) foi tombado como patrimônio oficial público do Rio de Janeiro, após aprovação da Câmara dos Vereadores, nesta segunda (14), c om a Lei 6.349/201, do vereador Thiago K. Ribeiro. A medida torna obrigatória a preservação das características originais do imóvel, proibindo qualquer descaracterização.

Construído em 1962, o Mercado Municipal é o maior distribuidor de flores do Estado, vendendo, em média, por mês, um volume de meio milhão de flores. Com quase 100 mil m² de extensão, conta com 706 lojas e salas e é referência de mercado atacadista para os profissionais de gastronomia desde a sua fundação.



Além de flores, ainda comporta vários segmentos de comércios e serviços com produtos nacionais e importados, como bacalhau, cereais, verduras, legumes, frutas frescas, polpas, laticínios, bebidas, descartáveis e decoração.