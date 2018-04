Menina de 11 anos é atingida por bala perdida dentro de escola

Maria Gabriela Sathler foi baleada no braço, no pátio da Escola Municipal Espírito Santo, em Cavalcante, zona norte do Rio

A menina Maria Gabriela Sathler, de apenas 11 anos, foi atingida por uma bala perdida no pátio da Escola Municipal Espírito Santo, no bairro de Cavalcante, na zona norte do Rio, na tarde desta quarta (25). O tiro atingiu o braço direito da criança, que cursa o 6º ano do Ensino Fundamental. Ela brincava com uma amiga e se preparava para uma aula de educação física.



Após ser atingida, ela sentiu fortes dores, mas não percebeu que se tratava de uma bala perdida. Com o braço sangrando, recebeu os primeiros socorros na própria escola, que entrou em contato com os familiares. Maria Gabriela foi, então, encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, onde foi constatada a bala perdida. Ela passou por uma cirurgia de retirada do projétil, na noite de quarta (25), e deve receber alta na sexta (27).



A Escola Municipal Espírito Santo fica próxima ao morro do Juramento. Moradores relataram tiroteios intensos na mesma tarde em que a menina foi baleada. O 9º BPM (Rocha Miranda) nega ter feito qualquer operação policial no Juramento na quarta (25).



Há pouco mais de um ano, em março de 2017, outro caso parecido deixou uma adolescente morta. Maria Eduarda Alves da Conceição, de 13 anos, também estava em uma aula de educação física, quando foi atingida por uma bala perdida, na Escola Municipal Daniel Piza, em Acari. Na ocasião, houve confronto entre bandidos e policiais militares na região.