'Médicos Sem Fronteiras' promove evento no DF

A organização mundial Médicos Sem Fronteiras (MSF) traz para a capital federal neste final de semana uma série de atividades relacionadas à ajuda humanitária. A série "conexões" contará com mostra de filmes, exposição fotográfica e um seminário sobre conflitos armados no mundo.



De acordo com os organizadores, o objetivo do evento é aumentar o conhecimento do público sobre as crises humanitárias, o trabalho da organização e o sofrimento enfrentado pelas pessoas atendidas pelos projetos da MSF.



A MSF foi criada em 1971, na França, por médicos e jornalistas que atuaram como voluntários em um conflito na Nigéria. Atualmente, a organização está presente em mais de 70 países levando cuidados de saúde a pessoas afetadas por calamidades em todo o mundo.



Conexões

No sábado (7), às 10h, no Pátio Brasil Shopping, na Asa Sul, a mostra interativa "Pessoas em movimento" vai propor uma reflexão sobre as dificuldades enfrentadas por milhões de refugiados, deslocados internos e solicitantes de asilo em todo mundo. A interação será por meio de um labirinto sensorial.



Na praça principal do Terraço Shopping, roteiros adaptados por uma contadora de histórias prometem despertar a solidariedade nas crianças com enredos que abordam temas como refugiados e doença de Chagas de forma lúdica.



Uma sessão de cinema a céu aberto será promovida na terça (10), às 19h, no Museu Nacional da República. A exibição do filme "Caminhos da vacina" será seguida de um bate-papo com a diretora da organização, um médico e uma psicóloga vinculada ao programa. O evento será mediado pela jornalista Ligia Formenti.



O evento propõe, ainda, levar para as regiões visitadas uma intervenção artística duradoura. No Parque da Cidade, os grafiteiros Daniel Toys e Omik vão produzir uma espécie de diário com relatos dos profissionais da organização para marcar o Dia de Luta Contra a Doença de Chagas, lembrado em 14 de abril.



Conexões, de 07 a 14 de abril. Confira a programação completa