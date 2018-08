Médico é condenado após realizar procedimento experimental em pacientes

O procedimento não tem autorização legal e contaminou quatro pacientes com hepatite C

A Promotoria de Justiça Criminal de Defesa dos Usuários dos Serviços de Saúde (Pró-vida) conseguiu a condenação do médico Edison Saraiva Neves por lesão corporal leve após quatro pacientes submetidos a hemoterapia terem sido contaminados com o vírus da hepatite C. O Destak tentou contato com o médico, porém não obteve resposta.



A pena, fixada em um ano de detenção, foi substituída por duas penas restritivas de direitos. A sentença é de 26 de julho. O Ministério Público vai recorrer para aumentar a pena fixada.



Os crimes ocorreram entre 2 de abril e 23 de maio de 2013, na "Clínica Bioox Salute – Ecologia Médica", onde as vítimas foram submetidas ao tratamento experimental de hemoterapia para tratar problemas como fibromialgia e fadiga crônica. A técnica consiste na retirada do próprio sangue do paciente e após um processo de centrifugação, se injeta novamente apenas o plasma com plaquetas.



O procedimento não tem fundamentação científica reconhecida pela comunidade médica nem autorização legal para a realização. Além disso, o médico era o responsável técnico da clínica, que foi interditada por não possuir licenciamento adequado aos procedimentos realizados no local.