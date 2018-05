Medicamento que barra o vírus do HIV é testado em população do DF

Inédita no Brasil, pílula está sendo fornecida para 60 pessoas na capital; tratamento reduz em 90% as chances de infecção

Ainda em fase de testes no país, atualmente 60 pessoas fazem uso da Profilaxia pré-exposição (PrEP) no Distrito Federal. O medicamento é uma combinação das substâncias tenofovir e entricitabina, e reduz em até 90% o risco de infecção pelo HIV.



Fornecido de forma gratuita pelo Ministério da Saúde, a pílula é distribuída para pessoas dos chamados grupos vulneráveis, como população trans, garotos e garotas de programa, por exemplo. O medicamento já é usado em países como França e Estados Unidos, e deve ser tomado diariamente, e o efeito de proteção só começa após o sétimo dia de uso para relações envolvendo sexo anal e de 20 dias para o vaginal.



Nem todos os que pertencem aos grupos vulneráveis, porém, têm indicação para fazer o tratamento — a prescrição depende de aspectos comportamentais. Um homem homossexual que tem uma relação estável com o parceiro em que ambos são soronegativos e usam camisinha, por exemplo, não é elegível.



Além do Distrito Federal, outras 10 unidades da Federação fazem o uso da pílula, que começou a ser fornecida em dezembro do ano passado. Nacionalmente, são 1,7 mil pessoas que já consumiram quase 530 mil comprimidos de PrEP.



A meta do Ministério da Saúde é de que, até o final do ano, entre 7 mil a 9 mil pessoas estejam usando a medicação. Para isso, serão investidos cerca de R$ 8 milhões. Entretanto, a pasta afirma que não é um teto de investimento, e que o valor poderá ser revisto se a procura pelo tratamento superar a expectativa.



Adesão ao tratamento

Uma das preocupações do Ministério da Saúde é em relação ao descuido das pessoas em relação a outras doenças. A pasta afirma que mesmo fazendo o uso da pílula, a camisinha não deve ser esquecida, pois ela ainda é a melhor forma de prevenção. O preservativo evita doenças como sífilis e gonorreia, além de gravidez indesejada.



Para aderir ao tratamento, o paciente que se considera parte do grupo de rusco deverá falar com o seu médico sobre a pílula. Se o paciente e o profissional concordarem que a PrEP pode ajudar na prevenção, será necessário fazer o teste anti-HIV, exames de infecções sexualmente transmissíveis (IST) e checar se os rins e fígado estão funcionando bem.



Se estes exames estiverem em boas condições, essa pessoa poderá usar a PrEP. O tratamento demanda que o paciente faça exames de acompanhamento para checar se o seu organismo estará reagindo bem aos medicamentos.