Médica condenada recebia salário irregular da prefeitura de Diadema

Gabriela da Costa, que foi condenada nesta terça-feira (10) a 46 anos de prisão pelo assassinato de duas pessoas, ocupava cargo administrativo na Secretaria de Saúde do munícipio

A médica Gabriela Ferreira da Costa, presa em Diadema na última terça-feira (10) após ser condenada por participar do chamado "bando da degola", recebia adicional de insalubridade de 20% na Prefeitura de Diadema mesmo tendo cargo administrativo.



Dados obtidos pelo Destak apontam que a médica ocupava cargo público desde abril de 2016.



Gabriela foi contratada pelo município com salário líquido de R$ 7.514,32 para trabalhar por 24 horas semanais.



Em junho deste ano, seus rendimentos mensais chegaram a R$ 10.455,33 por 40 horas semanais.



O "bando da degola" era formado por oito pessoas, que sequestraram e extorquiram dois empresários antes de assassiná-los em 2010. Para dificultar a investigação, os envolvidos degolaram e queimaram as vítimas.



Condenada pela Justiça mineira, a médica deve cumprir 46 anos e seis meses de prisão por formação de quadrilha, extorsão, cárcere privado, homicídio triplamente qualificado e destruição e ocultação de cadáver.



Quando foi a julgamento, admitiu saber dos sequestros das vítimas, mas negou ter participado dos homicídios.



Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Diadema não se pronunciou sobre o caso até o fechamento desta edição.