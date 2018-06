Médica é suspeita de matar o próprio filho de 3 anos

Mulher é acusada de causar overdose de medicação na criança

Uma médica de Brasília é suspeita de matar o próprio filho, de 3 anos, com overdose de medicação, na noite de quarta-feira (28). A polícia disse que achou envelopes com remédios de uso controlado no lixo e, ao lado da criança – encontrada já morta sobre a cama –, havia uma mamadeira com leite.



A mulher foi identificada como Juliana de Pina Araújo, tem 34 anos e é servidora do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Testemunhas relataram que a mãe sofre de depressão e fez um corte no pescoço e saiu correndo pelas escadas do prédio, na 210 Sul, sangrando.



Ao perceber a situação, o porteiro do condomínio segurou a mulher e os vizinhos chamaram a polícia. O menino foi socorrido ao Hospital Materno-Infantil de Brasília (Hmib), mas os médicos não conseguiram reanimá-lo.



A mãe foi levada ao Instituto Hospital de Base (IHB), onde está internada, mas presa sob escolta policial. Ela deve responder por homicídio qualificado, com agravante por ter matado um menor de 14 anos. Apenas o laudo do Instituto Médico Legal (IML) vai confirmar a hipótese de overdose, levantada pelos investigadores.



Prisão decretada

Nesta quinta-feira (28), a Justiça do Distrito Federal determinou que a médica fique presa por tempo indeterminado. Segundo a juíza Lorena Alves Campos, a medida é necessária frente à gravidade do caso. A magistrada mencionou o depoimento de testemunhas e confirmou que existem indícios de que o crime foi cometido pela mãe.



A Defensoria Pública defendia que ela fosse solta e respondesse em liberdade, sob o argumento de que ela sofre de depressão, está hospitalizada no Instituto Hospital de Base, sob escolta da polícia, e em "estado de choque" por conta do episódio.