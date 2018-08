MDB lança Ibaneis Rocha na disputa pelo GDF

Confirmação foi feita durante convenção realizada neste domingo; vice será Paco Britto do Avante

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) lançou neste domingo (5) o nome de Ibaneis Rocha na disputa pelo governo do Distrito Federal. Com 47 anos, o advogado já da seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF) de 2013 a 2015.



O nome de Ibaneis foi confirmado durante a convenção regional do partido e também foi confirmado o nome do candidato a vice-governador: o empresário Paco Britto (Avante). Outros partidos que anunciaram presença na coligação foram o PP, o PPL e o PSC.



"Vamos fazer um governo de inclusão e de representatividade, que é uma coisa que aprendi nos meus 25 anos na advocacia. Temos que acabar com a burocracia que coloca o cidadão em uma situação de humilhação. A população precisa ter uma conexão direta com o seu governador", disse o candidato.