MBL entra na Câmara com pedido de impeachment contra Auricchio

Prefeito de São Caetano já é investigado pela procuradoria Regional Eleitoral

O MBL (Movimento Brasil Livre) protocolou nesta semana na Câmara de São Caetano um pedido de impeachment contra o prefeito da cidade, José Auricchio Júnior (PSDB).



O pedido é baseado em uma denúncia apresentada pela Procuradoria Regional Eleitoral que investiga Auricchio e seu vice, Beto Vidoski (PSDB), por conta de doações recebidas na campanha de 2016.



Esse é o segundo pedido de cassação do tucano feito ao Legislativo. O primeiro, de autoria do PSOL, foi rejeitado pelos vereadores.



Cauê Camata, coordenado do MBL em São Caetano, disse que vai convocar na primeira semana de agosto uma manifestação para pressionar os vereadores para aprovar o pedido.



Para que o impeachment seja votado, antes os vereadores precisam votar a deliberação do pedido. Se aprovado, o prefeito tem um prazo para se defender e posteriormente o documento volta para a apreciação do Legislativo.



Os advogados de defesa do prefeito, emitiram nota oficial dizendo que esta é uma opinião do Ministério Público Federal e que ainda precisa de apreciação pelo Tribunal Regional Eleitoral.



"O prefeito está à disposição da Justiça Eleitoral para prestar todos os esclarecimentos necessários. Tem certeza da correção de sua conduta, confia na Justiça e acredita que os fatos serão esclarecidos", informaram.