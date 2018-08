Mauá tem curso gratuito de robótica

O projeto já conta com fila de espera para três turmas

O Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do Feital oferecerá curso gratuito de robótica para os adolescentes do município de Mauá, divulgou a prefeitura em nota oficial nesta terça-feira (7).



O projeto, chamado de Mauá do Futuro, é um piloto que deve se espalhar para os outros Cras a partir do ano que vem. O curso tem vaga para 16 alunos e já possui lista de espera para três turmas.



O curso consiste em três módulos: programação, eletrônica e robótica. A ideia é montar robôs de baixo custo integrado à computação, inclusive com a utilização de materiais reciclados, construindo peças e elaborando objetos que sejam funcionais. A metodologia chamada de aprendizagem criativa, apresenta o conteúdo de forma prática, incluindo a programação de jogos por meio do software Scratch, um programa desenvolvido pelo laboratório do MIT (Massachusetts Institute of Technology), nos Estados Unidos.



Dentre os 16 alunos, Sara Moraes, de 14 anos, é a única garota, pelo menos nesta turma, mas ela não se sente intimidada, pelo contrário, quer fazer a diferença. "Eu fiquei curiosa com o curso e quero me desenvolver nesta área. Esta é uma oportunidade muito importante pra mim", concluiu.